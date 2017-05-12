酒駕男開車打手機，拒酒測遭強制抽血送辦

醉不上道！酒駕男（左）拒酒測，員警通報台中地檢署獲准強制抽血。（盧金足翻攝）

酒駕害人不淺，還是有人心存僥倖！33歲黃姓男子邊開車邊使用手機，被員警攔查後，聞到他身上散發濃濃酒氣，請他配合實施酒測，黃男坦承有喝酒但拒絕酒測，還稱「拒測不過就是罰錢而已嘛！」員警通報台中地檢署獲准強制抽血，檢測血液酒精濃度值99mg/dl，換算呼氣酒精濃度值約為0.495毫克，超過酒測標準值，全案依公共危險罪移送偵辦。

台中市警察局第6分局西屯派出所警員林俊凱、陳仕鑫，在西屯區黎明路3段及青海南街口發現1輛自小客車駕駛，竟然邊開車邊使用手機，險象環生，攔查這名黃姓駕駛，發現他身上散發濃濃酒氣，要求他配合實施酒測，黃男坦承有喝酒但拒絕酒測。

警方認為黃男身上酒氣很濃烈，對他實施生理平衡檢測，黃男因受酒精影響未通過，經請示台中地檢署檢察官批示強制抽血獲准，開立鑑定許可書，檢測血液酒精濃度值為99mg/dl，換算呼氣酒精濃度值約為0.495毫克超過酒測標準值。

台中市嚴厲取締酒駕，要打造「酒駕地獄」，仍有以身試險，警方呼籲，駕駛人如拒絕配合實施酒測，除可依道路交通管理處罰條例開立拒測紅單外，仍可能被強制抽血檢測，請駕駛人切勿酒後開車，更不要有拒測罰錢就可規避刑責之心態。

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(中時)