NBA》沒里歐納德更強 馬刺客場打爆火箭晉級

馬刺前鋒艾卓吉交出34分、12籃板的雙十數據。(美聯社)

儘管一哥里歐納德因為踝傷缺陣，馬刺12日來到休士頓客場，仍打出沉穩球風，加上火箭「大鬍子」哈登徹底失神，馬刺竟以114比75爆冷痛宰火箭，4勝2敗挺進西區決賽，將跟勇士爭搶今年總冠軍賽門票，首役15日凌晨3點30分開打。

這場比賽幾乎在上半場就已分出勝負，因為火箭不但沒有掌握里歐納德缺陣的優勢，反而一路打來荒腔走板，尤其是主將哈登，他在首節完全沒有任何出手紀錄，上半場打完，哈登僅得5分，更出現5失誤、3犯規，簡直完全失了神。

老經驗的馬刺，當然不會錯失哈登低迷的大好機會，上半場除了艾卓吉進攻強勢，就連替補里歐納德先發位置的強納生西蒙斯，也有不錯發揮，打完上半場就已領先19分的馬刺，末節更把領先擴大到42分，火箭不認輸都不行。

誰也想不到馬刺沒了主控帕克(因傷整季報銷)，又少一哥里歐納德，還能在客場大勝火箭39分之多，關鍵仍在當家前鋒艾卓吉徹底爆發，他全場投26中16，攻下全場最高34分，且抓12籃板，完全扛起馬刺領袖的角色。

甚至頂替里歐納德先發位置的強納生西蒙斯，也有18分、4助攻進帳，米爾斯14分、7助攻，莫瑞11分、10籃板，丹尼格林與保羅蓋索各有10分，馬刺更在籃板上取得絕對優勢，全場搶下60籃板，比火箭整整多出23個。

馬刺的團隊防守，不僅讓哈登陷入低迷，就連火箭整隊也都熄火，全場命中率僅2成86(馬刺5成31)，擅長的三分球也沒發揮，三分球投40中13，命中率只有3成25，會在自家主場球迷面前慘遭痛扁，也是應該的結局。

阿里查攻下火箭全隊最高20分，卡培拉也有15分、12籃板，火箭淘汰最大罪人哈登投11中2，僅拿10分、7助攻，另有6失誤，更在末節犯滿離場，萊恩安德生(6投0中、0分)與艾瑞克戈登(9投2中、6分)表現也在狀況外。

(中時電子報)