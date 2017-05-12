文雅國小慶母親節 康乃馨、卡片愛滿滿

校長黃智慧祝福天下母親都快樂。（陳淑娥攝）

同學賣力演出話劇描述母親的偉大。（陳淑娥攝）

小朋友親手獻上康乃馨及自製的感恩卡片。（陳淑娥攝）

再過2天就是一年一度的母親節了，台中市大雅區文雅國小12日舉行「馨香感恩舞月天」活動，特別邀請媽媽一同到校同慶，小朋友演出話劇，表達母親就像便利超商，24小時不打烊，孩子們親自獻上康乃馨及自製的卡片，字字句句充滿了感恩之情。

今天上午8時許，許多媽媽紛紛現身文雅國小，大排長龍等待進入校園慶祝母親節，只見媽媽們魚貫進場，孩子們的掌聲不絕於耳；校長黃智慧表示，母親的偉大是大家有目共睹的，同學要好好的保護自己，不要讓最關心自己的媽媽擔憂。

為感謝母親不分晝夜、無怨無悔地為家庭付出，同學賣力演出話劇，描述母親是一份沒有薪水、沒有休息日、沒有福利的血汗工作，藉以表達母親的偉大及辛勞。1至6年級的小朋友，親手獻上康乃馨及自製的感恩卡片給媽媽，有人一上台立馬開心地抱媽媽、有人則是靦腆地撒嬌、還有人更感動到落淚，現場洋溢著一片溫馨氛圍。

今年學校有別於以往，邀請魔術師表演，媽媽與孩子們也上台參與演出，精彩戲碼讓在場每一個人，看得目瞪口呆、讚不絕口，也為今年的母親節活動，增添許多趣味。

(中時)