兒子月考「這題」被扣分 佩甄嘆：太好命了

佩甄常在臉書與網友分享生活趣聞 。(圖/本報系資料照)

「台灣好媳婦」佩甄和老公王祚軒結婚9年，常在臉書分享一家四口的生活趣事，不過近日看到兒子小西打的月考考卷，竟然因為答錯這題被扣分，讓她大嘆「這題會錯也是太好命」。

佩甄兒子月考答錯答案，被網友認為是考題有爭議。(圖/佩甄臉書)

兒子月考考卷的題目，內容主要是「家裡的電話響了，應該？」，答案選項有三個，分別是「裝作沒聽見」、「有禮貌的接聽電話」、「等家人去接就好」，未料小西打居然選了「等家人去接就好」，這讓佩甄大嘆「這題會錯也是太好命」，不過有網友則表示兒子沒選錯，因為大人都會告誡小朋友別亂接電話，避免讓壞人有機可趁，所以真正有錯的是出題目的人，對於此回答則讓佩甄哭笑不得。

(中時電子報)