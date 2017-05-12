艾雷島最高年份威士忌！布納哈本46年 Eich Bhana Lir 限量珍稀上市

布納哈本46年Eich Bhana Lir全球限量198瓶，台灣僅分得9瓶。(圖/英商帝仕德 提供)

布納哈本今(11)日推出「布納哈本46年單一麥芽蘇格蘭威士忌Eich Bhana Lir 珍稀版」高年份酒款，這不僅是布納哈本自1881年創廠以來，所推出年份最高的威士忌，同時，該酒款也是艾雷島產區最高年份威士忌，全球限量198瓶，相當稀有，台灣只分到9瓶，每瓶售價18萬，據了解目前幾乎完售！

在蓋爾語中，Eich Bhana Lir譯為 “The great wave of the God Lir”，意指來自大海的禮讚，傳說中強大的海神捲起白色大浪，拍打著布納哈本海岸，而帶來最珍貴的禮物。

酒廠特別攜手全球知名的玻璃器皿品牌 Glencairn格蘭凱恩水晶，為布納哈本46年打造華麗瓶身。(圖/英商帝仕德 提供)

這全球僅198瓶的「布納哈本46年單一麥芽蘇格蘭威士忌Eich Bhana Lir 珍稀版」，是由布納哈本資深調酒團隊，在靠近大西洋的酒窖，從數萬橡木桶中，精挑兩只橡木桶而來。近半世紀的寒暑，呼吸來自艾雷島的海風、土壤、石楠花香氣味，味覺呈現出細緻奶油苺果、飽滿圓融的果香與烤堅果香氣，口感完美平衡，忠實呈現布納哈本經典絲滑圓滿風味。

而為了與這珍貴的液體黃金匹配，酒廠特別攜手全球知名的玻璃器皿品牌 - Glencairn格蘭凱恩水晶，由葡萄牙資深工匠，手作吹製，為其量身打造瓶身，瓶底則以高超金工技藝鑲嵌，呈現艾雷島浪潮，並手工烙上編號，瓶瓶獨一無二，僅給藏家鑑賞。

品酒賞析

香氣：香氣優雅細緻，帶點老皮革及些許蜂蠟與熱帶水果(蜜餞、橙皮)氣味，以及誘人花香蜂蜜的甜美氣息

口感：豐富及平衡的麥芽味，同時擁有柑橘及石楠蜂蜜甜味，並充斥著烤堅果及些許的辛辣口感

酒精濃度：41.8%(非冷凝過濾)

建議售價：NTD180,000元

(中時電子報)