菲律賓女子計程車掉包包 龍潭警熱心尋回

28歲菲律賓籍女子艾妮不慎將包包遺落在計程車上，所幸龍潭警方協助尋找，讓包包物歸原主。(賴佑維翻攝)

28歲菲律賓籍女子艾妮在桃園市龍潭區高原里1電子工廠上班，12日早上趁著休假和朋友到市區購買生活用品，但返回宿舍時，卻發現不慎將包包放在計程車上，所幸熱心員警協助找到計程車，並物歸原主。

艾妮說，今年初從菲律賓到台灣工作，趁著休假搭乘計程車到龍潭市區購買東西。但搭乘計程車返回宿舍時，卻發現將裝有現金及各種證件的包包掉在車上，更重要的皮夾裡裝有家人的照片。

因為艾妮不諳中文，到龍潭警分局高平派出所請求警方協助時，只能用英文和警方對答。警方獲知後，先到排班計程車處詢問，卻都無法找到背包，最後靠著調閱監視器找到該計程車，協助物歸原主。

(中時)