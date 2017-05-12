母親節遊大雪山 上傳媽媽與花合照現抽小禮

成串毛地黃紫紅色火朵，宛如風鈴似，獨特又美麗。（東勢林管處提供）

專家提醒毛地黃全株都有毒，遊客賞花時千萬不可採摘。（東勢林管處提供）

粉色玉山杜鵑於母親節期間綻放，大雪山園區內、鳶嘴稍來步道上沿途可見。（東勢林管處提供）

玉山杜鵑花瓣白裡透紅，大雪山園內步道隨時都能與它驚喜相遇。（東勢林管處提供）

母親節陪伴媽媽賞花踏青，是最棒的禮物！大雪山當季花卉紫紅色毛地黃、粉嫩玉山杜鵑正綻放，東勢林管處為慶祝母親節，即日起帶媽媽至大雪山森林遊樂區，並上傳媽媽與大雪山當季花朵的合影至大雪山臉書粉絲專頁，現場可抽貓頭鷹包包、杜鵑袖套、筆記書等小禮。

自台中市東勢區沿著大雪山林道一路向上，初夏嫩綠樹蔭沿途釋放芬多精，沿路可欣賞雪白油桐花，還有綻放紫紅色風鈴狀花朵的毛地黃，粉嫩可人的玉山杜鵑也在園區內及鳶嘴稍來步道上陸續盛放。

東勢林管處表示，成串紫紅色的毛地黃宛如風鈴似的花朵獨特又美麗，細看花冠還帶有漂亮斑點，林道兩旁及森林遊樂區中處處可見到它美麗的蹤影，在林道40K處更有成片的毛地黃花海，浪漫感覺讓人彷彿來到歐洲。

不過有植物專家提醒，毛地黃長得十分美麗，不過根、莖、葉、花全株都有毒，毛地黃也心臟病患普遍使用之強心藥物之ㄧ，但需經過萃取提煉及醫師處方後才能使用，遊客看到毛地黃時不可採摘，以防中毒。

東勢林管處指出，大雪山林道47K處因路基崩壞，43K以上封閉，正進行修復工程，原門票200元，暫降至100元，遊客可從收費站處盡享13公里森林浴洗禮。

(中時)