炫耀蒐集情報能力 北韓公布薩德衛星照
美國上個月趕在南韓新任總統選出前，加快了終端高空防禦飛彈(THAAD)薩德系統部署的進度，並聲稱其目的是防禦北韓的導彈系統，而此舉讓朝鮮半島的情勢升溫。而日前北韓電視台秀出了薩德部署於南韓的衛星照，並向南韓和美國放狠話，說薩德只會讓兩韓成為「核武戰區」，此舉也被認為是在向兩國炫耀蒐集情報的能力。
據《韓聯社》報導，北韓中央電視台9日在節目中，秀出了幾張薩德系統部署於南韓樂天天山高爾夫球場的衛星照，畫面中還用黑色的後製圓圈將薩德系統分布於周邊的裝置給圈起來，並稱：「發射車在球場的北側，而其雷達與附屬建設蓋在基地的西邊」，表達北韓已經充分掌握了薩德系統的情況，也說「薩德會為目前的競賽帶來毀滅性後果，讓朝鮮半島成為核武戰區」。
然而在節目上北韓並沒有表示這幾張衛星照片是攝於何時，北韓分別在2013、2016年發射了兩顆衛星至太空，雖然外界仍沒有辦法證實這項說法。而此次公布衛星照也讓專家認為此舉是在向美國和南韓炫耀卓越的蒐集情報能力。
(中時電子報)
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