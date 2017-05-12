又一大老虎落難 陸西寧前書記毛小兵遭判無期
據大陸財新網報導，大陸前青海省委原常委、西寧市委原書記毛小兵，因涉嫌收受賄賂和挪用公款案，昨日上午遭甘肅省蘭州市中級人民法院公開宣判，受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，而挪用公款罪則處以十年有期徒刑，兩罪合併執行為無期徒刑。根據判決書顯示，毛小兵過去利用職權和官職之便，收受各方賄款總計為1.04億人民幣（約4.57億台幣），並在2006年以西部礦業董事長之職，挪用公款達4億人民幣（約17.6億台幣）之多，而他也是大陸十八大至今落網的74隻「大老虎」中，第一位因挪用公款被定罪的人。
現年52歲的毛小兵，湖南常德人，畢業於中南大學環境經濟學，擁有工學博士學位。1986年從青海省錫鐵山礦務局技術員做起，一路爬升，於1999年當上礦務局局長。2000年起，轉任青海西部礦業公司董事長，直到20009年，毛小兵被拔擢為西寧市代理市長，2年後再升官轉任市委書記。卻在2014年初，突然被中共中央紀委以嚴重違紀帶走調查，被免去人大代表和所有黨政官職，成為另一位被打落的大老虎。
在毛小兵被判無期徒刑後，另一個「大老虎」前國家統計局長王保安也遭開鍘，涉貪收受賄賂達1.54億人民幣（約6.77億台幣）的他，也進入一審司法調查，前途與刑期恐也不甚樂觀。大陸檢調單位表示，毛小兵與王保安兩人，都屬於從地方處級爬升至省部級的重要幹部，卻都從進入官場早期就開始涉貪，一步步利用職權累積「財富」，每至一個新職位，都能設法斂財以中飽私囊。
(中時電子報)
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