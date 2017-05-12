公益畫展＋下午茶 酒店義助家扶

「玫瑰莓果荔枝慕斯」心型蛋糕以酥脆的巴芮脆片鋪底，搭配香草蛋糕、酒漬果乾夾餡，外層裹上新鮮玫瑰、莓果、荔枝製成的柔滑慕斯，口感豐富。（馮惠宜攝）

「愛在藝起」即日起在台中日月千禧酒店登場，西點主廚李政諺（中）特製「玫瑰莓果荔枝慕斯」心型蛋糕推出「愛在藝起」下午茶套餐，展覽起間也捐出套餐部分所得給南台中家扶中心。（馮惠宜攝）

景氣差，社福團體善款縮水，為協助臺中家扶中心關懷弱勢兒童，臺中日月千禧酒店邀請在地藝術家林莉利舉辦「愛在藝起」公益畫展，即日起至7月底於酒店藝術空間展出近20幅作品，西點主廚李政諺也特別設計玫瑰莓果荔枝慕斯蛋糕，展覽期間每銷售一套「愛在藝起」下午茶或售出任一幅畫作，將提撥銷售金額10％捐給南臺中家扶中心。

配合這項公益畫展，日月千禧西點主廚李政諺特製「玫瑰莓果荔枝慕斯」心型蛋糕，推出「愛在藝起」下午茶套餐，心型蛋糕以酥脆的巴芮脆片鋪底，搭配香草蛋糕、酒漬果乾夾餡，外層裹上新鮮玫瑰、莓果、荔枝製成的柔滑慕斯，微酸甜的風味伴隨清新酒香和恬淡花香，還能咀嚼到無花果乾、葡萄乾與蔓越莓乾，口感豐富！展覽期間，每銷售一套下午茶，就會從中提撥10％捐給南臺中家扶中心。

(中時)