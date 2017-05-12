警花媽媽辛苦了 豐原分局贈康乃馨感謝

平常嚴肅的女警，一同下場舞動替自己慶祝母親節。（豐原分局提供）

豐原分局長林宏儒贈送康乃馨慰問警花媽媽。（豐原分局提供）

豐原分局21位警花媽媽與分局長林宏儒開心合影。（豐原分局提供）

溫馨五月是感念母親辛勞的重要時刻，台中市豐原分局上午9時在2樓貴賓室舉辦慶祝活動，由熱愛舞蹈的防治組長蔡季芳表演逗趣的舞步引來現場大笑聲，平常嚴肅的女警，一同下場舞動替自己慶祝母親節。

分局長林宏儒特別贈送康乃馨及精緻手工香皂禮盒慰問辛勞的21位警花媽媽，每位母親收到康乃馨滿懷笑容，感謝分局長的用心，並與在場媽媽們合影留念，氣氛溫馨感人。

林宏儒特別感謝身兼母職的女警，肯定每位母親對家庭及工作上的辛勞付出，鼓勵大家把對母親的愛與感謝，勇敢說出來，並以行動表達對母親的感恩。

(中時)