頭髮勒肉芽可掉落？ 小心發炎感染更嚴重

扭轉肉芽會造成血管阻塞，進而壞死；頭髮勒緊會讓肉芽紅腫脹熱，若是不趕緊就醫處理，恐會發炎感染。(圖/達志影像/Shutteerstock)

傳言用頭髮將身體肌膚的肉芽勒緊，可以使肉芽乾燥自然掉落，然而有名婦女聽信傳言，依法炮製，讓原本米粒大的肉芽卻脹成黃豆大小，且劇痛不已，轉而就醫求診。

依據自由時報，台中杏倫皮膚科診所林軼群醫師解釋，息肉又稱肉芽，醫學名稱為皮膚贅疣或軟纖維瘤，是真皮層的纖維組織過度增生，導致皮膚凸起，一般來講，年長者及肥胖族群較容易生長，但是與體質有關，屬良性增生，不會傳染他人。

目前治療方式有健保給付的冷凍治療及電燒方式，或自費的汽化雷射，不過林軼群醫師表示，如果是小肉芽，觀察即可，但若長在腋下或是太大顆而摩擦不適，在就醫尋求治療。千萬不要自行扭轉肉芽，或是聽信傳言以頭髮勒緊，肉芽透過細小血管連結皮膚，扭轉肉芽會造成血管阻塞，進而壞死；頭髮勒緊會讓肉芽紅腫脹熱，若是不趕緊就醫處理，恐會發炎感染。

林軼群醫師呼籲，如果皮膚有不明增生，像是息肉、病毒瘤或是腫瘤等等，最好就醫，由專業醫師診斷。

(中時電子報)