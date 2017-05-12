未戴安全帽搜出毒 辯女友劈腿療傷

王男被搜出毒品，辯稱是女友劈腿為療情傷才吸毒。（曹明正翻攝）

王姓男子騎車未戴安全帽，10日上午10時許在高雄南華路被轄區中山所攔查，警方見他神情恍惚，問他有沒有吸毒、手怎麼抖成這樣，王男愈回答愈小聲，被搜出安非他命還說是小10歲女友劈腿才藉毒療傷，訊後依毒品罪送辦。

新興警分局中山所見30歲王男騎車未戴安全帽，攔人盤查後試探性問「你有在碰毒品嗎？」王男突然大笑說「沒啦」，員警又叫他把證件拿出來，發現他手竟一直抖。

「怎麼手發抖成這樣？」警方繼續探問，王男仍硬撐笑著說「沒啦」，但聲音明顯變小，還推說是前一晚打網咖熬夜手才發抖，甚至跟員警說「讓你搜啊」結果搜到安毒2小包1.44克還有捲菸。

王男表示，半年前交了19歲女友，但對方愛玩又常聯絡不到，後來發現她劈腿，吸毒是想逃避，但心情也沒比較好，警方勸他不要再碰毒，王男聽後決定跟女友分手。

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(中時)