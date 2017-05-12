阿婆獨力帶大孫子女 一家三口獲全國慈孝家庭楷模
最溫馨家庭！住在竹東鎮二重地區的邱莉芸在兒子過世、媳婦離家後，獨自擔負起養育2名孫子、女的責任，即使撿拾資源回收到凌晨也不喊苦，就讀二重國小的古卉琳、古鈞豪姊弟知道阿婆用心，會主動協助做回收分類、家事等，十分懂事，今年獲選為全國慈孝家庭楷模，將接受縣府及全國表揚。
回家寫作業、幫忙倒垃圾、洗米煮飯、菜園清菜蟲、拔草等，是6年級的古卉琳與4年級的古鈞豪日常生活中的一環，小姊弟的父親1年多前因病過世，母親離家後，68歲的邱莉芸承擔起「兒子沒做完的責任」，照料這對小姊弟。古卉琳說，知道阿婆在他們睡覺後還要出門工作，「很辛苦」，她和弟弟會主動幫忙整理資源回收物，4年級開始也會幫忙煮飯，弟弟則會收衣服等。
邱莉芸下午2點開始推著推車，到住家附近的汽車修理廠等地撿拾資源回收，晚間11點，還會去知名火鍋店收拾回收物，忙碌時須到凌晨2點才回家，但一早仍親自接送古卉琳、古鈞豪到校，假日也會騎著機車送2孩子到新竹家扶中心學習烏克麗麗、繪畫等才藝，費心尋找資源培養孫子、孫女。
「很感謝學校照顧！」邱莉芸重視孫子、孫女的教育，她會與孩子一同寫作業，若有不懂處，會特別叮囑孩子要向老師請教，甚至致電教師。古鈞豪1、2年級班導師陳卿如，也是古卉琳5、6年級的班導，在邱莉芸買平板孩子後，陳卿如甚至願意花時間在夜間視訊解題，為2姊弟解惑，邱莉芸說，能遇到用心的好教師，是「上輩子修來的福氣」。
今年母親節前夕，古卉琳和古鈞豪在校方鼓勵下，寫明信片告訴阿婆「母親節快樂」，也感謝她的照顧。校長王富美、輔導主任張永芬表示，邱莉芸的性格堅毅、樂觀，為古卉琳姊弟撐起一個家，儘管家庭不完美，卻一家3口無比祥和、幸福。
(中時)
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