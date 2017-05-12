竹東垃圾無處去 鎮民縣府前丟垃圾抗議

新竹縣竹東鎮垃圾場已堆置4000多噸垃圾無法外運，大批竹東鎮民12日在鎮代會副主席鄭朝日帶領下到縣府前拉布條抗議，甚至丟了多包垃圾在縣府門口，表達不滿。（陳育賢攝）

憤怒的竹東鎮民12日到新竹縣政府前丟垃圾表達不滿。（陳育賢攝）

由於新竹縣垃圾自今年3月起，因竹市焚化爐歲修減量處理以及苗栗焚化爐因底渣必須互惠合作等因素，導致每天有110噸垃圾要暫置，其中，竹東鎮垃圾場已堆置4000多噸垃圾無法外運，大批竹東鎮民12日在鎮代會副主席鄭朝日帶領下到縣府前拉布條抗議，甚至丟了多包垃圾在縣府門口，表達不滿。

副縣長楊文科今天上午則是代表縣長出面與抗議民眾溝通，同時收下陳情書，承諾下周一開始，以每天40至60噸的垃圾量，儘速清除堆置的垃圾。

鄭朝日憤怒表示，竹東垃圾堆積量已達4000餘噸，上周代表會的定期會中，曾質詢鎮公所垃圾問題，得到的回應是清潔隊長兩手一攤，無可奈何。

而縣府隨水費徵收垃圾費，收了錢卻不辦事，原本竹東鎮堆置的垃圾量只有400餘噸，現在已逾4000噸，竹東目前每天仍在產出37噸垃圾且是只進不出，全送進五豐里、商華里，20天來根本已經停運，竹東鎮民不是二等縣民，因此才會與鎮民到縣府前抗議，希望讓縣長聽到竹東人的聲音，拿出最迅速、最有誠意解決竹東垃圾問題的辦法。

環保局長黃士漢表示，新竹縣家戶垃圾每天約有210噸，原本150噸委由新竹市焚化廠、60噸委由苗栗縣焚化廠代為處理，但竹市焚化廠3月至5月歲修，處理量減為100噸，苗栗部分則因底渣必須互惠合作，垃圾燒完的底渣必須回運，但竹縣有8個鄉鎮位在水源保護和集水區範圍，不得引進底渣，60噸的垃圾也暫停進場，才衍生垃圾堆置問題。

(中時)