抗陸 菲擴建南海島嶼 武裝以製飛彈

儘管北京嚴厲警告，但菲律賓為了擴建與中國有主權爭議的中業島，加長島上機場跑道，並興建碼頭，上周已運送軍隊與部分物資到島上。菲國軍方透露，相關預算高達3,200萬美元（近10億台幣）。

馬尼拉除了積極擴建南海島嶼外，也同時加強軍力，據《戰略之頁》（Strategy Page）11日報導，菲國決定採用以色列「長釘」（Spike）飛彈家族非瞄準線型的NLOS飛彈，來武裝2016年向英國採購的AW159「野貓」（Wildcat）直升機。

而Spike-NLOS飛彈精準度高，最遠射程可達25公里，據悉菲國將用它們來攻擊水面目標。

這兩架直升機將與菲律賓2016年向韓國採購的兩艘護衛艦協同作業，而艦上也將武裝韓國海軍，以及英國陸、海軍都採用的AW159飛彈。

(中時電子報)