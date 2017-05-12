爆影后有喜！網傳李冰冰懷孕了

李冰冰被爆料懷孕。（圖／達志影像）

大陸八卦媒體「關愛八卦成長協會」近來爆料，指稱有位「影后級」的女星已經懷孕，更說該女星前年在國外拍了部中外合作大片，但許多細節都沒透露，不過卻放了張大陸電視劇《最好的安排》海報，被聯想這和早前宣布交往喜訊的李冰冰，在網上寫的「最好的安排」不謀而合！

「關愛八卦成長協會」昨在網上爆料有位影后女星懷孕了，雖沒給個直接點名，可卻貼出王耀慶等人主演的大陸劇《最好的安排》海報當作暗示。由於李冰冰先前爆出戀情時，她在網上就說了句「一切都是最好的安排」，因此網友紛紛猜測，這位國際級的影后就是李冰冰！

爆料更說，原先該女主角拍攝的中外大片，原先預定今年底要在大陸上映，片方認為懷孕新聞可以讓電影更聲名大噪。可外國片方希望該片能在全球發行，想要延後上映時間，雙方近期卻為此鬧得不愉快；不過對於此項爆料，目前李冰冰方面尚未做出回應。

(中時電子報)