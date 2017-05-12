綠博打造「綠競場」為長青食堂加菜
2017宜蘭綠色博覽會將在14日閉幕，園區之一「綠競場」集結冬山鄉各社區的能量，齊力打造可食風景，綠競場中的百匯蔬菜農園與瓜果隧道的蔬果，都已飽滿成熟，冬山鄉公所今天（12日）宣布，這些蔬果將提供給鄉內的長青食堂，為長者們加菜。
綠競場是由冬山鄉公所負責規畫，鄉公所集結各社區打造可食風景，在今年2、3月間就開始種植蔬果，種植有鹿角A菜、萵苣、珊瑚萵苣、紫萵苣、茄子、紅鳳菜、紅杏菜、皇宮菜、薄荷、迷迭香、龍鬚菜、匏瓜等。
鄉長謝燦輝表示，綠競場內的蔬果全都是無毒、有機，絕無農藥殘留，公所為感謝長者們過去為農村發展、地方的貢獻與辛勞，因此將「冬山嚴選」的蔬果提供給鄉內長青食堂，以感謝對長者的友善關懷。
冬山鄉公所表示，從5月15日起至5月31日，鄉內的長青食堂與鄉公所農業課聯絡後即可採收蔬果。
(中時)
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