NBA特稿》心魔作祟 哈登輸給自己
任誰也想不到，火箭「大鬍子」哈登竟在今年最重要的季後賽戰役嚴重失常，不僅進攻熄火，甚至還嘗到闊別4年多的季後賽犯滿離場滋味，其實從12日第1節他的表現就可看出，哈登不是輸給對手，而是敗給自己的「心魔」！
面對無路可退的窘境，哈登的抗壓能力之差，完全在這場比賽展現出來，畢竟他是火箭一哥，所要呈現的贏球壓力，自然比起其他隊友還多，這卻不能當作他在12日失常的藉口，因為他給對手或隊友的感覺，就是徹底失神。
哈登失神的理由其實很簡單，就是他不知道自己到底該投？還是該傳？因為在今年季後賽，只要哈登得分破40，火箭兩戰皆敗，代表光靠他1人飆分，根本無法改變場上局勢，才讓他開始陷入自己到底該投或該傳的迷思當中。
從12日首節可以看到，哈登變成綁手綁腳，不僅毫無出手投籃數據，也因他又想投、又想傳的矛盾心態，造成傳球時的猶豫，讓火箭進攻逐漸陷入當機，加上艾瑞克戈登、萊恩安德生、貝弗利等隊友手感欠佳，哈登更是無所適從。
結果等到下半場，哈登才開始切換到「獨幹」模式，嘗試挽回場上落後20分以上頹勢，早已洞悉他企圖的馬刺，當然不會給他什麼空檔出手機會，讓他出手往往過於勉強，火箭進攻節奏更亂，場上局面當然變得越來越失控。
這種「心魔作祟」的問題，幾乎都在哈登生涯當中的重要戰役當中出現，而他至少仍然找不到解答，這也是火箭近年跟總冠軍無緣的主因之一，唯有哈登真正破繭而出，火箭才有辦法變成1支爭冠熱門球隊，只是他能做到嗎？
(中時電子報)
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