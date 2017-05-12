高市圖母親節活動 以新住民為主軸
母親節將至，高雄市立圖書館總館5月推出「台灣Ｘ東南亞：新住民媽媽教我們的事」系列活動，圍繞東南亞文化規畫主題書展、講座、說故事活動，向市民介紹東南亞文化風貌，也重新思考台灣的與東南亞的關連。
今年母親節系列活動，高市圖以新住民文化為主軸，向台灣為數眾多的新住民媽媽致敬，總館在3樓及B1國際繪本中心設置東南亞主題書展，展出包括中文書籍、東南亞語文書籍，更特別邀新住民媽媽推薦選書。
總館接連4周舉辦講座，上周、7日首場演講，由越南阮氏青河介紹著作《實用越語輕鬆學》，分享她從越南工人進而讀博士、變成老師的經歷。
13日即將登場的「南國一家親：從讀者到編譯工作的驚艷分享」，則邀請資深報導文學作家、《南國一家親》主編王蜀桂，以及執行編輯阮氏貞分享創辦雙語刊物的經驗。
21日《餐桌上的家鄉》新書分享，則將邀南洋姊妹會成員洪滿枝、胡頎分享；28日是由印尼陳雪娥與徐菁瑩，帶領讀者認識印尼古老傳統的竹樂器「搖竹Angklung」。活動詳情可上高市圖官網查詢。
(中時)
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