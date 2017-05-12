MLB》如果吉特當老闆…陳偉殷想要簽名
前洋基隊長吉特傳出可能成為馬林魚隊的新老闆，對於相關傳聞，陳偉殷表示做為球員，只能專注於場上比賽，等確定之後再說。但如果吉特真的成為馬林魚老闆，「我應該會拿一顆球給他簽名！」殷仔笑著說。
「我想跟他說，『你是在大聯盟擊出我首安、首轟的人，歡迎加入馬林魚團隊。』」陳偉殷開玩笑之餘不忘強調，「不過這些都要等確定之後再說。」
吉特不只是「紐約之子」，也是殷仔的兒時偶像。殷仔2012年赴美發展，大聯盟生涯面對的第一個打者，竟無巧不巧就是吉特。結果這位未來的準名人堂球星，也以「首打席全壘打」告訴殷仔，「歡迎來到大聯盟。」
吉特在2014年球季結束後引退，當時殷仔還說，被吉特敲的那一支全壘打，令他永誌難忘。接下來，就看這位兒時偶像是否真的會成為他的新老闆了。
(中時電子報)
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