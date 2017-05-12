輸給20歲小將 莫瑞又爆冷出局
球王莫瑞(Andy Murray)12日馬德里網賽又爆冷出局，兩個3比6不敵克羅埃西亞20歲小將柯里奇（Borna Coric），止步第3輪，也是他繼蒙地卡羅大師賽後，本季第2個千分大師賽慘遭滑鐵盧。
這是莫瑞本季第5場敗仗，本季至今僅在杜拜網賽拿下1冠，蒙地卡羅大師賽同樣提前8強止步，3場紅土賽都未能挺進4強，他自認開賽狀況還不錯，但陷入落後後自己亂了方寸，全場發生28次非受迫性失誤，「我不知道怎麼去調整，或者讓對方難發揮，我只是不斷出現失誤。」
世界排名59的柯里奇則堪稱「強運」，他因為遞補背傷的加斯奎特(Richard Gasquet)進入會內賽，如今還闖進8強，這場勝利對他自然意義非凡，「我從比賽一開始就注意到，他的狀況不是很好。」
喬柯維奇(Novak Djokovic)與教練拆夥的首個大賽，則順利擊敗西班牙老將羅培茲(Feliciano Lopez )挺進8強，4度在此封王的「蠻牛」納達爾( Rafael Nadal)面對澳洲小子基瑞歐斯(Nick Kyrgios )6比3、6比1輕騎過關。
(中時電子報)
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