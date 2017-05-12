前副總統呂秀蓮隨扈王鴻儒涉共諜起訴

前副總統呂秀蓮隨扈、國安局特勤中心警安組前少校王鴻儒，退役後赴陸從商，卻遭對岸吸收，8年前返台慫恿昔日同袍、時任情報處的曾姓中校變節，還招待曾男一家人同遊新加坡，並與大陸官員見面，所幸曾男堅守底線婉拒，王男對此坦承不諱，桃檢依違反國安法起訴。

憲兵學校專科79年班畢業的王鴻儒，曾任憲兵213營少尉排長、101調查組中尉特種情報調查官、105調查組上尉後勤官等職，2002年5月轉任安全局特種勤務指揮中心警安組上尉，擔任時任副總統的呂秀蓮隨扈，官拜少校，隔年底退役，2005年6月即赴陸經商，從事保全和經營骨董生意。

檢調查出，王鴻儒在2008、2009年間的台商餐會中，被來自天津的國安局官員、代號「孫東」、「張樹軍」的對岸情報員吸收，王接受飲宴、酒店招待後，允諾幫忙找昔日同袍吸收成「共諜」發展組織。

王返台後找上學弟、時任憲兵司令部情報處曾姓中校「深談」，甚至招待曾男一家人同遊新加坡，牽線製造和孫東、張樹軍見面的機會，所幸曾男考量軍人身分婉拒。

檢調追查多時，3月中旬掌握搭機時間，趁返台過農曆春節的王鴻儒，準備離境時在機場逮人，王坦承不諱，輔以2011年因共諜案被判刑的台商何志強、曾姓情報官的供詞、監聽譯文等證據，桃檢依違反《國家安全法》為大陸地區公務機關發展組織未遂罪嫌起訴，王男至今還在收押，最重面臨5年期刑、併科100萬元以下罰金。

(中時)