北市補習班 實名制即日起上路
女作家林奕含疑遭補習班老師誘姦，引發各界關心補教老師實名制問題。北市教育局今宣布，即日起要求補習班廣告、文宣上記載的班名，必須與立案名稱一致，另如果要寫出補習班老師藝名，也必須在一旁加註化名。
教育局表示，將於北市補習班管理平台建置全市補習班教職員工名冊，至於實名制規範，也已與台北市補教協會共同商議並取得共識，即日起上路。
教育局進一步說明，補習班需於2周內在管理平台網站登錄、更新教職員工名冊；教育局另會與社會菊、警察局合作，取得性騷擾、性侵害名冊；另外，預計3個月內清查補習班教師及其班務行政；最後，則要求業者自主管理，定期檢視並回報人員異動及有無疑似不適任人員情事。而針對屢次違規或違規情節重大之補習班，依法逕予停止招生，且不排除直接撤銷立案。
(中時)
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