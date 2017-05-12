大谷翔平二軍復健 遊騎兵總經理訪日觀察

大谷翔平目前正在二軍復健。(美聯社資料照)

日職日本火腿「二刀流」大谷翔平，雖因左大腿傷勢困擾，目前都還在二軍進行復健休養，不過明年就有可能透過入札制度挑戰大聯盟的大谷翔平，也吸引到德州遊騎兵總經理丹尼爾斯（Jon Daniels）親自前來火腿二軍場地觀察狀況。

大谷翔平明年是否前往大聯盟挑戰，受到許多球迷與大聯盟球團關注，甚至將有機會進行入札制度修正，增設「大谷條款」，今大谷翔平繼續在二軍進行復健，目前已經有簡單的傳球練習，也有進行投球機的打擊練習。

入札制度中有規定，大聯盟球團不能與球員有直接接觸，所以這次丹尼爾斯前往火腿二軍基地，主要是以觀看球團設施為由，進行訪日的行程，不過不免讓大家認為，主要是想觀察大谷翔平的一切狀況。

大谷翔平得知有遊騎兵總經理前來，他回應，沒有什麼特別個感覺，目前就是積極復健，專心做好復健菜單，感覺自己的狀況越來越好。

丹尼爾斯上次來到日本，是在2011年6月，當時也是來到日本火腿，親自觀看日籍強投達比修有的比賽，隨後也在當年年底的入札爭取到達比修有加盟，大谷翔平是否會與達比修有一同效力遊騎兵值得關注。

(中時電子報)