女作家林奕含告別式 陳星未現身

女作家林奕含告別式現場。（圖/季志翔攝）

女作家林奕含告別式會場門口。(圖/季志翔攝)

女作家林奕含自殺身亡，告別式今上午11時在台北市立第二殯儀館舉行，一早已有大批媒體守候在會場外，但喪家低調未公開告別式，外界關注的補教名師陳星截至11時30分，也並未現身。

林奕含今年出版第一本小說《房思琪的初戀樂園》後，上月27日驚傳自殺。林的父母隨後發出聲明指出，女兒書中所寫的房思琪經歷，其實就是她的親身遭遇；網友也肉搜出，小說中誘姦女學生的補教老師，疑似就是現實世界中的陳星。

神隱多天後，雖然陳星也發布聲明表示，自己是在與林奕含沒有師生關係後，才有2個月的戀情，在被林父、林母發現後，兩人就分手，但今天告別式現場，外界仍關注陳星是否會到場致意。

今早11時不到，二殯就已湧入許多媒體守候，告別式場外也有數十位應為林奕含朋友的年輕男女到場，但是喪家極為低調，不若一般告別式會場大門都敞開，而是將門關起。不過，仍可發現投影幕上，播放著林奕含生前穿著和服等生活照。

據了解，林奕含的親屬不希望在媒體上曝光，因此不但告別式後將直接從會場後方離去，把遺體送到火化場，到場致意的友人也都從後門進出，或是只將大門打開一絲門縫後，才依序進場，儘量不讓會場畫面曝光。

(中時)