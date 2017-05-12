欣欣水泥狠挖花蓮後山？礦務局林務局打臉綠委
花蓮驚見「斷頭山」！民進黨立委劉世芳、許智傑及邱泰源今出示空拍影片質疑，退輔會轉投資公司、欣欣水泥在花蓮坑子山大肆開採，更逕自以車輛開到運輸、破壞山林景觀，疑有違反環評、水土保持相關法令之嫌，且該礦業期限長達55年、至2028年為止，要求礦業局及農委會即刻檢討，他們將追蹤到底，如有事實證據，將移送監察院處理。
許智傑並質疑，《申請租用國有林事業區林班地為礦業用地審核注意事項》中，原規定探採礦面積超過兩公頃及不得申請為礦業用地，但又為了水泥業用地破例設「不在此限」的帝王條款；同注意事項也規定，露天採掘面積達10公頃以上者，應該豎井作業，但同樣也有例外條款，讓欣欣不用建豎井，大肆破壞植被運礦，這些條款是否都是獨厚欣欣水泥？
不過，主管機關經濟部礦務局及農委會林務局則認定此案無違法事實。礦務局主秘徐銘宏說，該案有經環保署環境影響評估核准，每年列案追蹤，每兩個月亦會至現場監督、檢查施作方式，未來會儘量輔導用豎井，避免造成景觀的影響。
林務局主秘邱立文也說，欣欣水泥承租林務局土地時，有依照規定逐一審查，都符合相關規定，才會同意租用，每次開採以兩公頃為限；且進入下一階段開採前，都須有平台階段的植生復育。
邱立文也說，未來對於礦產植生規定將會納入新租、續租約內，確實要求申請方造林復育，以及相關擔保金也會增加、提高，強化監督改善作為。
(中時)
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