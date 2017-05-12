MLB》手臂疲勞免戰 陳偉殷：沒有去年嚴重
陳偉殷因為手臂疲勞進入傷兵名單，昨天順利完成牛棚練投，他也趁著今天參加adidas越洋連線記者會時，表示自己的傷勢沒有去年嚴重，目前沒有不舒服和任何疲勞的情況再發生，何時復出就等教練團決定。
「手臂上有一些疲勞，昨天進牛棚，今天到球場跟防護員報告狀況，一切良好，接下來就等教練和總教練討論歸期，可能自己的調整太急，手臂上的疲勞出現得比較快。」殷仔說。
殷仔表示，去年手肘出狀況時，情況拖到後來有些嚴重，休息了兩個多月。今年若同樣的狀況再發生，「再兩個多月我會受不了！」這次是在上回出賽後，覺得手臂沒有很痛，但有一點怪怪的，才跟防護員及教練團討論。
感覺到手臂不適後，殷仔例行牛棚覺得情況沒有更糟，但也沒有改善，為了避免重演去年的狀況，才向教練提出希望跳過1次先發、好好休息的想法，防護員也建議殷仔作完整性檢查。
進入傷兵名單後，殷仔休息3天才開始傳接球，2天後再進牛棚練投，「昨天比較輕鬆丟一些牛棚，投了各種球路，雖然有一點生疏，投得感覺還可以，沒有不舒服和任何疲勞的情況再發生，教練團也覺得差不多。」
馬林魚原本最樂觀的期望，是殷仔只跳過1次先發即可，但後來確定本周也無法復出，如果殷仔手臂疲勞的情況已經緩和，美媒推測他可望在台灣時間18日凌晨先發對陣太空人，應該有機會實現。
(中時電子報)
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