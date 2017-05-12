她曾重達136公斤　靠這方法瘦下一個「彭于晏」

蔡小姐體重一度高達136公斤，靠飲食控制和縮胃手術，一年多內瘦下70公斤。（倪浩倫攝）

長期大餐不忌口，她體重高到自己都怕！40歲的蔡小姐，從小愛吃炸物、喝含糖飲，體重一度胖到136公斤，BMI高達51屬「病態性肥胖」，合併糖尿病、月經不來，更因睡覺會呼吸中止，睡覺每10秒會醒來一次，最終透過飲食控制和微創手術，讓她在一年多內瘦下70公斤，幾乎等於瘦下一個彭于晏的體重。

收治該病例的新光醫院減重手術中心主任方躍霖表示，BMI逾24為體重過重、超過50則為病態性肥胖；肥胖同時會提高三高慢性病、月經異常、不孕、胎兒異常、睡眠呼吸中止等疾病機率，國際權威醫學雜誌《刺胳針》甚至曾研究發現，體重肥胖者會少3年壽命，病態性肥胖者會少活10年。

蔡小姐過去曾遍尋減肥方法，包括吃減肥藥、少吃、運動，但都效果不彰，心生氣餒的結果就是愈來愈胖，導致併發睡眠呼吸中止「永遠睡不飽」，負責收銀台工作的她，常算錢算到一半睡著，騎車也常打瞌睡，工作效率和生命安全都大受影響，最終求助睡眠門診。

新光醫院睡眠中心主任林家謨說，蔡小姐「每10秒會醒來一次」，故先要她帶著呼吸器睡覺，同時轉介轉減重門診，最終在評估過後，進行切除2／3胃的縮胃手術。蔡小姐的胃容量原先達700c.c.，較正常人「高出近２倍」，術後胃容量剩約150c.c.。術後一年多，她體重狂降70公斤，BMI從51降到接近正常的25，半夜醒來次數，從一小時137次減到不到1次，原有的糖尿病也不見了。

方躍霖解釋，縮胃手術並非「術後就立刻瘦」，而是透過讓患者減少食物攝取、創造熱量赤字來「慢慢瘦」，約1.5~2年內能瘦回理想體重；他補充，另一種兼具「限制攝取＋降低吸收」的胃繞道手術，患者可能需終身服用維他命，且易在胃鏡檢查時「產生盲點」，縮胃手術則無上述缺點。

目前坊間縮胃自費手術約20~30萬元，若符合18~55歲、無重大精神和內分泌疾病、嘗試4~6個月減重失敗、BMI大於35且合併三高疾病（BMI大於45者則無需有併發者）者，手術便可接受健保給付。

方躍霖說，肥胖已是國病，民眾務必要維持運動習慣、控制熱量不超標來控制體重，對於已高度、病態性肥胖者，若真的無法自行控制食慾，又因體重過重而運動不便，則可請醫師評估，是否適合接受減重手術。

(中時)