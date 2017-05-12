為籌子女大學費用 49歲單親媽下海賣淫

胡姓應召女訊後依違反社會秩序維護法裁罰。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局網路巡邏時，發現Line通訊軟體上有自稱｢火辣挑遏網｣的應召集團，警員10日晚間喬裝成嫖客相約在永和區某汽車旅館交易，當場逮獲49歲胡姓應召女及55歲林姓馬伕，胡女供稱，「為了子女們的學費，不得已下海賣淫！」警訊後依違反社會秩序維護法及妨害風化等罪法辦。

警方調查，應召集團自稱｢火辣挑遏網｣在Line通訊軟體上攬客，警員網路巡邏時發現，警員喬裝成嫖客，以6000元代價相約在永和區某旅館，胡姓應召女依約前往，警員在房內當場打槍，胡女步出旅館後，準備搭乘林姓馬伕駕駛的車輛離開，雙雙遭逮。

胡女坦承從事性交易，她說，單親家庭要撫養子女，加上子女就讀大學學費很貴，不得已只好下海賣淫，上周透過報紙分類廣告應徵，下海1周就被抓，真的很後悔！林姓馬伕矢口否認犯案，警方出示相關證據仍依法偵辦。據悉，胡女每次性交易要價6000元，與應徵集團對半拆帳。

永和警分局呼籲，色情行業藏汙納垢，易衍生許多社會等治安問題，成為社會上的犯罪死角，將規劃勤務持續掃蕩，淨化轄區及社會治安，也呼籲不肖業者知所警惕，勿以身試法。

(中時)