迷途200公里遠 警助失智男順利返家

警方找到張男的背包，裡面東西完好無缺。（翻攝照片）

51歲張姓男子因患有智商失調重疾，7日自宜蘭羅東家中外出後，經過一天一夜流浪到200公里遠的台中大安，8日傍晚竟全裸在福安路隨意攔車，嚇壞用路人趕緊報警，但張男見警車立刻拔腿就跑，警方誤認是通緝犯全力找人，最後在路旁瓦窯溪排水溝內找到失智的張男，家人連夜驅車帶回迷途的爸爸。

張男兒子向警方表示，父親15年裝設自家舊式電視天線時，不慎自高處墜落撞傷頭部，導致患有智商失調重大疾病，近期未依醫師指示按時服藥，造成精神狀況不穩定，7日晚間9時從住處外出後不見蹤影，一直找不到他正打算報警。

警方指出，張男因行為怪異，路人不敢靠近關心與幫忙，8日傍晚竟在大安區「大安幼兒園」前裸體攔車，許多用路人嚇得趕緊報警，但張男一見警車立即拔腿就跑，警方見狀誤認通緝犯全力追緝，最後在路旁瓦窯溪排水溝內找到，發覺張為失智者，以人臉辨識系統間接連絡上其家屬。

張男經過一天一夜流浪，如何從宜蘭羅東跑到200公里遠外的台中大安，張男只會說「不知道！」其身上的背包也不翼而飛，最後警方在興安路某鐵皮屋倉庫旁空地發現，裡面手機、現金均完好無缺，立即郵寄至羅東給張男。

(中時)