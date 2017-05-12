迷途200公里遠 警助失智男順利返家
51歲張姓男子因患有智商失調重疾，7日自宜蘭羅東家中外出後，經過一天一夜流浪到200公里遠的台中大安，8日傍晚竟全裸在福安路隨意攔車，嚇壞用路人趕緊報警，但張男見警車立刻拔腿就跑，警方誤認是通緝犯全力找人，最後在路旁瓦窯溪排水溝內找到失智的張男，家人連夜驅車帶回迷途的爸爸。
張男兒子向警方表示，父親15年裝設自家舊式電視天線時，不慎自高處墜落撞傷頭部，導致患有智商失調重大疾病，近期未依醫師指示按時服藥，造成精神狀況不穩定，7日晚間9時從住處外出後不見蹤影，一直找不到他正打算報警。
警方指出，張男因行為怪異，路人不敢靠近關心與幫忙，8日傍晚竟在大安區「大安幼兒園」前裸體攔車，許多用路人嚇得趕緊報警，但張男一見警車立即拔腿就跑，警方見狀誤認通緝犯全力追緝，最後在路旁瓦窯溪排水溝內找到，發覺張為失智者，以人臉辨識系統間接連絡上其家屬。
張男經過一天一夜流浪，如何從宜蘭羅東跑到200公里遠外的台中大安，張男只會說「不知道！」其身上的背包也不翼而飛，最後警方在興安路某鐵皮屋倉庫旁空地發現，裡面手機、現金均完好無缺，立即郵寄至羅東給張男。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。