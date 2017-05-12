警造偽證包庇「半套店」 假線民判1年3月

台中市警三分局員警蔡東明、吳宗哲，被控於前年包庇色情業者收賄，陳姓業者因經營「半套店」被查獲，台中地院審理期間陳男意圖製造假檢舉、假搜索，企圖以「查無不法」假象影響判決，蔡員等被控貪汙罪部分另案審理，配合順利報由檢察官向法官聲請到搜索票，而製作了該份假證據。當「假線民」提假檢舉的林男，先被依偽造文書罪判1年3月徒刑。

有妨害風化前科的業者陳威政，在北區開設「金都健康事業名店」、大里區開設「紅都健康事業名店」，即俗稱「半套店」，幫男客打手槍，一節收費1700元至1900元。三分局警備隊員蔡東明因負責「正俗業務」，被控收賄以及洩漏警方掃黃勤務日期，使業者有所防備。

陳男經營的大里區紅都店，於2014年9月遭霧峰分局查獲遭起訴。台中地院審理中，蔡東明及陳男之弟陳威州，謀議以假檢舉、假搜索、及「查無不法」假象，企圖以假搜索內容當證據，證明陳威政並非常態性經營色情，而是小姐個人行為，企圖以此解套。

為求逼真度，蔡東明於2015年6月9日，指示吳宗哲在健康派出所內，先編造一份假檢舉筆錄，再請林姓「假線民」配合簽名，之後擔心該檢舉筆錄可能不夠詳實，被檢察官或法官打回票，相隔數日後，又補上有紅都現場人員指認之不實內容。

由於搜索票聲請書，還必須附上「現場行搜」拍照紀錄，又找陳威州拍攝紅都店外觀、門牌號碼照片等，吳宗哲發現還少了店內房間陳設照片，竟拿其他案件照片充當，行徑相當誇張。

(中時)