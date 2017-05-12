毒鴛鴦投宿汽車旅館被逮 地下兵工廠也被抄
34歲詹姓男子和30歲黃女友毒品刑案前科累累，被檢舉擁槍自重，昨天詹和女友投宿彰化的汽車旅館，沒料到行蹤被掌握，警方眼見機不可失，發動攻堅予以逮捕，兩人在台中租屋充當地下兵工廠，也被查出大批改造槍械和改造工具。
彰化警分局偵查隊副隊長蕭登元表示，接獲線報後，長時間跟監、埋伏，掌握詹嫌動向，11日詹嫌與女友和友人至彰化市某汽車旅館內休息，即通報埋伏員警前往攻堅，當場逮捕3人，並於身上查獲第1、2二級毒品海洛因和安非他命數小包，共4.4公克，另於詹嫌與女友的隨身包包中，起出改造槍枝2把及具殺傷力的空氣手槍1把。
警方逮了人，又持台灣彰化地方法院核發之搜索票前往詹嫌與女友於台中市之租屋處搜索，起出詹嫌用於改造手槍之電鑽、砂紙、砂輪機等改造工具，同時查獲已開鋒之武士刀、開山刀、藍波刀等刀械，順利破獲以詹嫌為首的地下兵工廠，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地檢署偵辦。
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(中時)
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