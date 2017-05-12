海倫清桃自誇「中文程度很好」 反遭嗆「謙虛一點」

海倫清桃自誇「中文程度很好」，竟引發網友不滿 。(圖/本報系資料照)

「越南林志玲」海倫清桃，昨天在臉書自曝與妹妹外貌出眾，美到在越南無人不曉，此外還表示自己「中文程度很好，否則如何能到北科大當講師」，未料這句話引發網友不悅，私訊要她「謙虛一點」。

對於一句「中文程度很好」，竟被網友私訊「謙虛一點」，讓海倫清桃百思不得其解，畢竟又沒自誇是「漢學權威」，而且更舉會說中文的13億人口為例，保守估計中文程度好的不超過1%，推算下來自己不過就是其中1300萬之一，這樣說中文好有何好謙不謙虛。

對於被要求謙虛，海倫清桃也略顯不悅表示，外界認為新住民中文程度怎麼可能會好，對她而言不就是一種歧視，因為了討回一口氣，即使在分身乏術也要寫自己的書，包括已經完稿的中越語言學校工具書。

(中時電子報)