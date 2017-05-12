5月12日中視午間新聞搶先看

可怕!政府系統遭破解 全台民眾個資洩光光│中視午間新聞搶先看

今天5月12日的中視午間新聞搶先看：

可怕!政府系統遭破解 全台民眾個資洩光光

太可怕了!台中檢調破獲史上最大宗的個資外洩案！全台灣有一億七千萬筆的個人資料全部外洩，包括你的、我的、總統蔡英文跟郭台銘的個人資料全都已經外洩。

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板橋鬧區公寓樓梯 驚見毛巾裹男嬰丟棄

今天凌晨，新北市板橋四維路的一處公寓內樓梯，被發現一名男性棄嬰，警方趕抵後瞭解，男嬰還沒有滿月，身上臍帶也還在，男嬰只用毛巾包覆放置在紙箱內被棄置，警方趕緊將男嬰送往醫院檢查治療。另外警方也將調閱周邊監視器畫面，要儘早找到狠心棄嬰的父母親。

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腳鐐易脫?太慢通緝? 恐怖惡狼脫逃近24小時

遭判無期徒刑,性侵假釋犯蕭國昌前天脫逃兩個半小時後，澎湖檢警才確定他搭船離開澎湖，檢方甚至在十七小時後才發佈通緝，其中是否有延宕？檢方表示在一天內就發佈通緝，作業算很快，但律師批評澎檢遲至隔天才發佈通緝，「警戒心明顯不夠」。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蕭惠文播報的中視午間新聞！

(中時電子報)