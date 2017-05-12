為公投法林義雄禁食5小時 網友：我晚餐禁食到早餐
民進黨前主席林義雄為公投法補正，昨加入「人民作主教育基金會」禁食、靜坐5小時，時間從上午9時40分抵達，到下午2時30分。對於林義雄禁食5小時的舉動，PTT八卦板與臉書網友紛紛留言「我昨晚9點到今天早上7點禁食」、「就比較晚吃午餐啊!」
訴求公投法補正，昨民進黨前主席林義雄展開禁食5小時，人民作主基金會昨在民進黨中央前廣場靜坐、禁食進入最後一天（第16天），林義雄上午9時40分抵達，並未受訪就加入行動，下午2時30分結束。
八卦版以及臉書網友對於「禁食5小時」的抗議作法，許多人反應自己從晚餐禁食到隔日早餐時間是兩倍以上。還有人問卦「禁食是林義雄的興趣嗎？」、「禁食五小時是什麼概念？」
「絕食還有半套的喔?!」、「接力絕食到底是什麼概念」、「又在作秀了」、「過氣老演員」、「怎麼不絕食五分鐘」、「接力禁食（X) 減肥（O) 」、「每絕食一次，就讓台灣衰一次，想推動獨立請腦袋用好 」、「直接請志工代為禁食比較快」、「我從昨晚到現在禁食超過12小時了捏」、「就比較晚吃午餐啊」、「他怎麼老愛禁食啊」、「我中午吃飽之後，也預計禁食5小時」、「我每天12點到18點都禁食6小時喔」、「我曾經深藍，林有事我跟你沒完的人呢」、「兩點半是為了趕下午茶時段吧」。
「我今天1點睡剛剛才睡醒，我禁食了11個小時了」、「我睡個覺就禁食12小時了」、「隔五個小時有點短，難怪會胖(誤」、「我昨晚九點到今天早上七點禁食，大你一倍XD」、「那我今天中午吃飽到晚餐六點我也禁食五小時。共襄盛舉」。
(中時電子報)
文章來源：設計對白
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