王柏融旅日？ 日媒點名多數球團有興趣

日媒今報導，有多數日職球團對王柏融有興趣。(資料照 中央社記者張新偉攝)

Lamigo桃猿隊外野手王柏融，今年開季至今同樣維持高檔的打擊狀況，也讓未來是否有機會旅外成為焦點，今更有日媒報導，目前已經有多數日職球團對王柏融有興趣。

日媒今報導，日前9日阪神球探來台觀察王柏融狀況，另外還點名，羅德、歐力士、西武獅與軟銀鷹，都對王柏融有極大興趣，未來有機會來台進行搶人大戰。

除了阪神派出球探觀察外，日媒指出羅德與桃猿近幾年透過春訓石垣島交流賽，建立的良好互動關係，與其他球團相比有優勢，加上今年羅德團隊打擊率低迷，爭取王柏融的機會提高許多。

不過根據中職目前規定，王柏融須在一軍待滿三個球季，才能獲得旅外資格，最快也要等到明年季後才有機會。

(中時電子報)