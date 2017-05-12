新北公布營造工地檢查專安 27家全部違規

新北市勞工局公布易肇災工地專案檢查報告，結果發現施工的27家廠商全部違反作業安全規定。（新北市勞工局提供）

新北市勞工局今日公布易肇災工地專案檢查報告，勞動檢查處日前針對30處營造工地發動檢查，結果發現施工的27家廠商全部違反作業安全規定，違規項次達86項，除已依法通知限期改善外，也對13家業者開出共39萬元的罰單；另外，針對勞工有立即發生危險之虞的工作場所，則開出4張停工通知書。

勞工局說明，本次特別選定樓層較高、承攬金額較大且曾發生職業災害的營造工程，作為專案檢查對象，同時為加強橫向連繫，也協同工務局、水利局與台北市政府捷運工程局實施聯合檢查，讓這些機關了解勞工於施工中可能面臨的危險，進而有利未來督促廠商注意勞工安全，以降低職業災害發生機率。

分析本次檢查結果，以雇主未做好防止人員墜落措施最為嚴重（如樓梯開口未設置護欄），計23項，占違規事項26.7%；其次是未做好防止倒塌災害措施（如物料堆置超過1.8公尺），及未做好防止物體飛落措施（如起重機吊鉤未有防滑舌片），分別計14項，各占16.3%。勞檢處將實施複查，如發現仍有同一違規情事，亦將加重處罰。

另勞工局表示，即日起「違法雇主查詢」專區，亦將同步新增自2014年7月至2017年2月，因違反職安法而被處罰的雇主名單（計有1207筆資料），其中以未提供必要安全衛生設施最為普遍，計有969件，未來將併同違反勞基法的雇主名單公布。

(中時)