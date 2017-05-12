海巡署組長蔡孟學等2人詐領查緝獎金遭起訴
海巡署中部地區巡防局第四海岸巡防總隊司法組長蔡孟學及組員楊衣華，涉嫌以人頭詐領查緝私菸獎勵金102萬7000元，嘉義地檢署今天依貪汙罪起訴2人，同案另名被告郭家宏通緝中。
檢方起訴指出，前第四岸巡總隊少校情報官及勤務中心中校主任郭家宏，負責查緝私菸，2010年11月間第四岸巡總隊在台中梧棲港查獲2艘漁船走私香菸，由台中市政府財政局頒發獎勵金。
2009年至2011年任職第四岸巡總隊司法組長的蔡孟學，與該組組員上士楊衣華，因獎勵金規定每人每案獎金最高3萬5000元，為突破此天花板限制，2人利用其他未參與查緝行動的人員當人頭，共同詐領查緝獎勵金102萬7000元。
檢察官偵結，認為2人利用職務上之機會詐領獎勵金，依貪汙治罪條例第5條第1項第2款起訴，此法條刑責為7年以上徒刑，得併科罰金6000萬元以下。
檢方另指出，郭家宏已經高雄高分院依貪汙罪判刑，因逃亡未到案，目前通緝中。
(中時)
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