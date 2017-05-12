PGA》世界10大高手 球員錦標賽暫無人列前10
球員錦標賽總獎金1050萬美元，僅次於美國公開賽的1200萬美元，有美巡「第5大賽」之稱，把世界前10全部吸引到佛州TPC踞齒球場，但12日打 完首輪，世界10大高手無人名列前10，最好的是去年冠軍世界第3澳洲名將戴伊70桿(-2)並列第18，前4戰拿下3冠1亞的「球王」美國重炮強森，71桿(-1)暫居並列第32。
當今世界前10有5人贏過「4大賽」，但只有世界第2北愛爾蘭麥克羅伊、本屆衛冕者戴伊與世界第6西班牙名將賈西亞與世界第9美國新生代高手佛勒，贏過得球員錦標賽，想贏這場「第5大賽」不簡單，尤其想在TPC鋸齒草球場打好更不容易。
首輪只有戴伊與強森交出紅字成績，另本季贏得3冠的世界第4日本好手松山英樹與世界第7瑞典好手史坦森，都是標準桿72桿，另6人都打出高於標準桿，其中上月在美國名人賽贏得生涯第1座大賽的賈西亞73桿，新婚後首戰的麥克羅伊只交出74桿，還好這6人首輪成績都在72至74桿之間，沒有落後太多，還有三天可以迎頭趕上。
首輪攻上領先榜不乏近1、2年新冠軍選手，去年在紀念高球賽拿下美巡首冠的美國37歲選手麥克吉爾，與去年11月贏得RSM菁英賽拿下首冠的加拿大26歲新秀霍休斯，同以67桿並列領先，另今年2月在農保公開賽封王的西班牙22歲菜鳥新人拉姆，也以68桿並列第3暫居領先榜。
(中時電子報)
關鍵字：世界
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