MLB》最糟就是再開刀 陳偉殷持正面態度

陳偉殷（左）去年手肘受傷情況，總教練麥汀利（右）意外在今年透露實情。（美聯社資料照）

影片》陳偉殷出席adidas記者會，與台灣媒體越洋連線。（李弘斌攝）

陳偉殷2006年在日職曾經接受過「湯米約翰」手肘韌帶重建手術，這兩年又都因肘傷所苦，令人不免擔心其舊傷復發。不過殷仔抱持正面態度，「最糟糕就是再開一次刀。」他就是思考如何保護自己，如何盡力表現。

「最糟糕就是再開一次刀，不過那是球季開始之前想的，」陳偉殷說：「現在就是盡量想怎麼作可以去保護，先盡量表現，不要去想（受傷）。如果有發生，再看怎麼去處置，希望不要再有任何發生的機會。」

因此，陳偉殷這次一感到手臂不適，就像教練團表達能否跳過一次先發的想法，也是謹慎保護的作法。

殷仔去年因肘傷休息2個多月，當時對外說法均定調為「扭傷」，未料今年對水手先發7局無安打，馬林魚教頭麥汀利賽後竟解釋，考量殷仔去年有手肘尺側副韌帶撕裂傷才換投，意外透露殷仔去年的傷勢狀況。

殷仔今天在adidas記者會接受越洋連線訪問時，則說球團當時對他的傷勢有一些保密，原則上總教練對外怎麼說，他就會照著去說，去年才統一口徑為「扭傷」。

「（韌帶）撕裂大家會往比較壞的方向去思考，當下自己也是這樣想，詢問過隊醫，得到只是很輕微的小撕裂傷，不需要有疑慮，當下就沒有去多想。」殷仔也強調，那已經是去年的傷勢，「今年朝著很好的方向前進。」

(中時電子報)