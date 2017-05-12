MLB》凱寇霸氣壓洋基 開季6連勝到手
太空人凱寇(Dallas Keuchel)2015年斬獲賽揚獎，去年表現卻不盡理想，但真金不怕火煉，凱寇本季重拾賽揚級身手，開季至今斬獲5連勝，12日他面對強悍的洋基，繳出6局0自責分、飆9次三振的好投，率隊3比2驚險奪勝，是本季已經先發8場的投手中，唯一還未吞敗的投手。
凱寇前役對天使8局挨2轟失5分，但幸運逃敗，此役他狀況回神，前4局僅被打2支安打，沒讓洋基攻占得點圈。不過他5下抓下1出局後，卻在一壘手Y.古瑞爾(Yulieski Gurriel)失誤後遇亂流，讓洋基進占滿壘，並因太空人捕手麥坎(Brian McCann)被抓妨礙打擊，失掉1分非自責分。
接著凱寇6下雖一上場就連挨2支安打，但他臨危不亂，連續K掉賈吉(Aaron Judge)等3名打者，精采守住2分領先優勢。凱寇好投，洋基先發皮內達(Michael Pineda)表現也不惶多讓，雖在首局被柯瑞亞(Carlos Correa)轟出2分炮，5局又挨2支安打失掉第3分，不過隨後未再失分，力投6.2局繳優質先發。
在兩人退場後，兩隊牛棚很爭氣的力保不失，但比賽到9下，太空人傑爾斯(Ken Giles)上場關門，卻遭洋基攻占二三壘，此時洋基G.桑契斯(Gary Sanchez)敲適時安打，三壘跑者回壘，二壘的艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)也試圖拚回追平分，但卻硬生被太空人左外野手馬里斯尼克(Jake Marisnick)一記漂亮回傳擋在本壘前。
凱寇贏下這場比賽勝利，以開季6連勝、8連不敗之姿，暫居美聯勝投王，同時也助太空人斬獲4連勝，寫下目前全聯盟最佳的24勝11敗戰績。至於輸球的洋基，則吞下2連敗，拱手把美聯東區龍頭的寶座送給金鶯。
(中時電子報)
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