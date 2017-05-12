小燈泡案嫌一審逃死　湯姆熊案家屬：失望但不意外

去年台北內湖大街上殘忍殺害女童「小燈泡」的王景玉，今天上午經士林地院一審宣判為無期徒刑。對於此判決結果，台南湯姆熊割喉案男童的姑姑方珮綺情緒仍難掩激動，她認為人權都用來保護加害人，台灣司法對壞人太過縱容。

「失望，但不意外！」在湯姆熊割喉案的兇嫌曾文欽判決免死定讞後，方珮綺當時就曾說過「司法已死，她已經不期待」，今天看到小燈泡的判決，讓她再度勾起傷心往事。方珮綺說，從近期相關事件判決來看，台灣已經接近實質廢死了，既然死刑已經無法起到對犯罪者的警示效果，要判無期徒刑就要做好配套，比照歐美將監禁時間拉長，才有嚇阻作用，不然哪天出獄後再犯案，誰來承擔後果？

(中時)