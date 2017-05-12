美將派代表參加大陸「一帶一路」論壇

美國之音12日報導，美國商務部部長威爾伯·羅斯表示，美國將派代表參加北京的「一帶一路」論壇。

羅斯是在介紹美中「貿易百日計畫」初步成果的簡報會上發布上述消息。他說，美方認識到中方「一帶一路」倡議的重要性，將派代表參加。

羅斯還表示，在兩國元首會晤的一個月之後，美中兩國在農業貿易、金融服務、投資和能源領域的一些議題上達成共識，包括中國批准進口美國牛肉以及向美國開放一些金融服務市場。

羅斯說，百日行動計畫是在美中全面經濟對話的框架下進行的，由美國財政部長努欽、中國副總理汪洋以及他本人聯合領導。在百日計畫行動取得切實進展之後，兩國還將討論一個「一年計畫」，以鞏固行動成果，促進美中經濟合作。

羅斯還表示，美中兩國將於今年夏天在華盛頓舉行美中全面經濟對話的第一次會議。

(旺報)