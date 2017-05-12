陸缺席世大運 柯P：兩岸若真正親要互體諒
台北世大運11日進行球類團體賽抽籤，大陸確定缺席世大運團體賽，外界評論，在民進黨執政下，柯的兩岸一家親也失靈？台北市長柯文哲今出席回答，「不會啊！還好。」他說，真正的親，還要互相體諒。
大陸首次缺席世大運團體賽，引阿各界議論。世大運執行長蘇麗瓊解釋，世大運參賽是向FISU報名，團體賽還是看過去成績的排名，每項賽事都有名額，不是報名就能進入抽籤。蘇麗瓊表示，最重要是與大陸全國大學生運動會、大陸全國運動會撞期。蘇麗瓊表示，大陸把全國運動會當作很重要項目，據她了解，這次團隊競賽非常激烈，每個省份都跟團隊有合作關係，必須尊重合作契約，所以必須以全大運為主要目標。
蘇麗瓊表示，大陸還是會參加個人賽。媒體追問不會有二線、二軍的選手參賽？蘇麗瓊表示，只要運動選手被國家選定，都視同一軍。相信每個國家參賽，都會站在選手最佳利益考慮。
但個人賽也只是口頭協定，還未正式報名，難保屆時不會有變數。蘇麗瓊表示，相信這是讓運動員表現的重要運動賽事，不會擔心。
外界認為，大陸退出團體賽，明顯就是不給東道主面子，評論在民進黨執政下，柯文哲努力提倡的兩岸一家親也失靈？對此，柯文哲表示，不會啊，我覺得很好。「其實我真的要講的是，不只兩岸、還有兩黨，都是互相認識、互相了解、互相尊重合作」「真正親，還要加一項互相體諒，所以 還好啦。」
至於是否會影響雙城論壇？柯文哲表示，雙城論壇當然還是繼續在準備。但很多項目還在協商、磋商，因為這次是到上海，「也是要人家方便。」他表示，客隨主便，雙方都大概有一些想法，但仍等待確定再公布。
(中時)
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