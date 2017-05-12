美兩黨議員致函川普 要求恢復南海航行
美國之音12日報導，美國七位參議員致信總統川普，敦促他在南海問題上對中國採取更為強硬的路線。他們還呼籲加強美國海軍在當地海域的巡邏，維護有爭議航道的航行自由。
參議院外交關係委員會主席鮑勃·考克等三位共和黨參議員和四位民主黨參議員在信中指出，美國自2016年10月以來一直沒有在南海進行維護「自由航行」的巡邏。
國務卿提勒森上任後曾承諾在南海問題上採取更強硬立場，但至今沒有付諸行動。議員們在信中寫道，我們因此敦促您的行政當局採取必要措施，定期在南海進行自由航行和飛行，這對美國國家安全利益至關重要，對亞太地區的和平與繁榮也至關重要。
參議院聯名致函川普，顯示美國國會越來越擔心政府在尋求北京幫助，迫使北韓停止發展核武器之際會在戰略地位上對北京做出更多讓步。
國會人員和五角大廈官員說，儘管川普及其助手之前曾表示要對中國採取強硬立場，保護美國的利益，但到目前為止，一直拒絕批准美國太平洋司令部有關在南海恢復自由航行的要求。
除了參院外委會主席鮑勃·考克（Bob Corker）以外，在這封信上簽名的參議員還有馬可·魯比歐（Marco Rubio）、寇里·加德納（Cory Gardner）、班傑明·卡丹（Benjamin Cardin）傑克·李德（Jack· Reed）、愛德華·馬基（Edward · Markey）和布萊恩·沙茨（Brian· Schatz）。
(旺報)
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