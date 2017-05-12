一銀押匯冤案 前襄理獲判補薪292萬多元定讞

轟動一時的一銀押匯案，時任銀行襄理的柯芳澤受冤遭押並丟了工作，司法纏訟近30年後，獲判無罪定讞，他打官司確認僱傭關係存在，最高法院認定柯男沒有失職情節重大之情形，今判決一銀須補付他遭免職至退休期間薪資292萬多元定讞。

柯芳澤被控涉案遭羈押時年僅39歲、今年77歲，另一被告前副理張國隆目前已高齡81歲，他們都是因本案受冤遭羈押，無罪定讞後聲請復職，法院已陸續判准，並要求一銀補發薪資，讓他們「堂堂正正」從一銀退休、獲得平反。

發生於1978年的一銀押匯案，創下台灣司法史上纏訟最久的紀錄，期間被告無人逃亡，靜待司法判決結果；張國隆、柯芳澤受冤各遭羈押1500天、925天，獲判無罪後要求冤獄賠償被拒，後來大法官作成違憲解釋，經修法後都己獲刑事補償。

第一銀行中山分行押匯弊案導因，台運關係企業負責人林浩興、江勝企業公司總經理於勇明，因勾結行員辦理押匯舞弊，造成第一銀行900餘萬美元損失，一銀前副理張國隆、前襄理柯芳澤及林泰治被依圖利罪起訴。

柯芳澤當時被檢方羈押，一銀奉行政院核定將他記大過2次免職，一銀還祭出追殺令，認為他處理押匯違背職務、構成侵權行為，對他提起刑事附帶民事求償，但遭法院駁回定讞。2007年柯被判無罪定讞後，柯申請復職被拒，他於是打官司確認僱傭關係。

高院更一審認為，柯芳澤在押匯事件上沒有失職且情節重大的疏失行為，一銀解除與他的僱傭關係沒有理由，扣除他免職後在外上班的薪水，判決一銀須補發他至55歲退休年齡薪資292萬4400元，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)