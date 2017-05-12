北市交通罰鍰28億新高 柯P：是民眾檢舉太多

本報昨獨家報導北市交通罰緩金額高達28億，對此，柯文哲今出席世大運贊助記者會受訪表示，「罰款增加不是政府造成的，是民眾檢舉太多了。」

柯文哲表示，他也嚇一跳，查資料後過去三年，警察自己開的罰單沒有什麼增加，倒是民眾檢舉從6萬增加到15、30萬。所以這是台北市公民意識，在過去兩年當中很大幅度的成長。

柯文哲表是，檢舉又不能說不處理，為此，警察局有個新的專案，針對違規太多的地點會做硬體改善，例如標示不清的，每個警察局都會把熱點做改善措施。

(中時)