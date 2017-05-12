台灣監製英文電影 夏威夷獲金卡胡納獎
夢田文創旗下杉朋娛樂參與監製、關島導演史蒂芬·拉斐佛（Steven LeFever）執導的英文電影《HAYI GAITANO ESTE（中譯：我地故我在）》，上週在夏威夷檀香山電影獎（Honolulu Film Awards）奪下金卡胡納獎（Gold Kahuna Award），讓台灣的文創軟實力，再一次被世界看見。
杉朋娛樂總經理呂孟娟表示，「卡胡納（Kahuna）」在夏威夷傳統語言是大師、達人的意思，獲得「金卡胡納獎」代表杉朋娛樂這部作品已經達到國際認可的專業水平，所以獲知得獎消息時，全公司同仁都非常高興，現在已開始規劃巡廻日本、南韓、台灣、上海、香港、關島舉辦特映會，也打算響應政府的「新南向政策」，把這部作品介紹給菲律賓、泰國、大馬、新加坡等國觀眾。
呂孟娟進一步指出，該片除了有台灣的參與之外，導演還在關島、日本兩地拍攝，因為劇情描述兩位關島原住民族查莫洛人的兄弟情誼，原本弟弟住在日本，哥哥守護關島的家園，後來哥哥人生遭遇瓶頸，弟弟返家關心哥哥的過程中，自己也逐漸尋得對故鄉土地的認同、對人生哲理的認識。雖然主題嚴肅，但呂孟娟解釋，導演的敍事手法相當明快且幽默，可能因而獲得檀香山電影獎評審青睞，才能短片競賽單元中勝出。
「偶像劇教母」蘇麗媚掌舵的夢田文創，是2015年委託杉朋娛樂董事呂秉原代表出席關島國際影展，為《書店裡的影像詩》領回最佳紀錄短片評審團大獎時，與關島新鋭導演史蒂芬·拉斐佛發展出合作拍攝電影《HAYI GAITANO ESTE》的計畫。在夏威夷奪下大獎之前，這部電影，已經在2016年Festival of Pacific Arts、以及2016年Oklahoma Tribal Film Festival獲得入選肯定。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。