台灣監製英文電影 夏威夷獲金卡胡納獎

法蘭雀絲卡‧尼可。（杉朋娛樂提供）

日本場景。（杉朋娛樂提供）

海報。（杉朋娛樂提供）

夢田文創旗下杉朋娛樂參與監製、關島導演史蒂芬·拉斐佛（Steven LeFever）執導的英文電影《HAYI GAITANO ESTE（中譯：我地故我在）》，上週在夏威夷檀香山電影獎（Honolulu Film Awards）奪下金卡胡納獎（Gold Kahuna Award），讓台灣的文創軟實力，再一次被世界看見。

杉朋娛樂總經理呂孟娟表示，「卡胡納（Kahuna）」在夏威夷傳統語言是大師、達人的意思，獲得「金卡胡納獎」代表杉朋娛樂這部作品已經達到國際認可的專業水平，所以獲知得獎消息時，全公司同仁都非常高興，現在已開始規劃巡廻日本、南韓、台灣、上海、香港、關島舉辦特映會，也打算響應政府的「新南向政策」，把這部作品介紹給菲律賓、泰國、大馬、新加坡等國觀眾。

呂孟娟進一步指出，該片除了有台灣的參與之外，導演還在關島、日本兩地拍攝，因為劇情描述兩位關島原住民族查莫洛人的兄弟情誼，原本弟弟住在日本，哥哥守護關島的家園，後來哥哥人生遭遇瓶頸，弟弟返家關心哥哥的過程中，自己也逐漸尋得對故鄉土地的認同、對人生哲理的認識。雖然主題嚴肅，但呂孟娟解釋，導演的敍事手法相當明快且幽默，可能因而獲得檀香山電影獎評審青睞，才能短片競賽單元中勝出。

「偶像劇教母」蘇麗媚掌舵的夢田文創，是2015年委託杉朋娛樂董事呂秉原代表出席關島國際影展，為《書店裡的影像詩》領回最佳紀錄短片評審團大獎時，與關島新鋭導演史蒂芬·拉斐佛發展出合作拍攝電影《HAYI GAITANO ESTE》的計畫。在夏威夷奪下大獎之前，這部電影，已經在2016年Festival of Pacific Arts、以及2016年Oklahoma Tribal Film Festival獲得入選肯定。

(中時)