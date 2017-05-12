汽機系統異常 台中電廠7號機跳機

經濟部長李世光日前接受媒體訪問時才信誓旦旦保證今夏不會出現限電警戒的紅燈，不過今日早上台電台中電廠7號機就因汽電系統異常跳機，也讓5月橘燈天數再加一天。

台電表示，台中電廠7號機上午9點56分因汽機系統異常造成跳機，台電現正進行檢修，排除系統異常後，預計今晚可恢復發電。

根據台電網站，目前用電量3,131.9萬瓩，今日預估最高用電3,290.0萬瓩。少了台中電廠7號機55萬瓩的發電量，目前備轉容量率一早9時預估的6.01%降至4.43％，燈號也從黃燈轉為代表宮殿警戒的橘燈。

(工商)